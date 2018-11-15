80% граждан РФ «за» введение в школах уроков сексуального воспитания

Москва, , 11:06 — REGNUM Большинство жителей России считают, что в школах нужно ввести уроки сексуального воспитания. Так, 69% говорят, что о методах контрацепции в школах должны рассказывать врачи (77% среди 18−24-летних), 23% думают, что беседы со школьниками должны вести школьные психологи. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Полностью поддерживают появление программ сексуального просвещения в школах 80% граждан. По мнению 63% опрошенных, лучшее время для сексуального просвещения молодежи — 5−9 классы. 24%, считают. что такие уроки должны проходить в старших классах. Только 3% респондентов ответили, что о сексуальных отношениях школьникам вообще не нужно рассказывать.

Наиболее приемлемым для граждан РФ способом сексуального просвещения молодежи являются беседы с родителями (47%). На втором месте — консультации у врачей-специалистов (37%), на третьем специальная литература — 36%.

Опрос проведен 28 октября 2018 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве блогер и журналист Татьяна Никонова с помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru собрала порядка 1,5 млн рублей на издание книги «Наука секса для подростков».

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