Сотрудники ОВД Казахстана чаще остальных чиновников попадаются на коррупции

Астана, , 11:08 — REGNUM Сотрудники органов внутренних дел (ОВД) Казахстана совершают коррупционные преступления чаще остальных государственных служащих, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Армана Бердалина.

По его словам, большая часть сообщений о коррупции касается фактов вымогательства, взяток и незаконных вознаграждений со стороны госслужащих. Сообщения поступили о коррупционных нарушениях со стороны 79 сотрудников ОВД, 20 работников образования, 16 сотрудников акиматов (администраций) и 15 работников здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в системе здравоохранения республике коррупционные преступления чаще всего происходят при закупке лекарств.

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