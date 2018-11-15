Украинские телеканалы накажут за отсутствие скорби по «жертвам» лжетрагедии

Киев, , 11:07 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки четырёх телеканалов, которые нарушили правила вещания в памятные дни, сообщил 14 ноября официальный сайт совета.

Проверка показала, что 2 ноября 2018 года телеканалы проигнорировали годовщину так называемой «Батуринской трагедии» и не распространяли информацию об этом событии.

Напомним, «Батуринская трагедия» — это ещё один русофобский миф украинской пропаганды. В его основе лежит факт взятия крепости гетмана-предателя Ивана Мазепы русскими войсками в 1708 году. Украинские мифотворцы придумали очередные «миллионы жертв», хотя во время тех событий пострадали лишь иностранные наёмники, охранявшие крепость.

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Ранее телеканалу «Громадське» вынесли предупреждение за игнорирование годовщины «красного террора».

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Отметим, подобные случаи вызваны не позицией журналистов и руководителей СМИ, а обилием искусственных «скорбных дат» в украинском официальном календаре.