Жители РФ одобряют введение полового просвещения в школах — ВЦИОМ

Москва, , 11:02 — REGNUM Более половины жителей России — 60% — так или иначе поддерживают появление в школах полового воспитания. Об этом говорят результаты опроса, опубликованные 15 ноября Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 21% опрошенных «полностью» одобряют инициативу, а 39% — «скорее» поддерживают её. Против уроков полового просвещения высказались 40% опрошенных, 15% из них «скорее не поддерживают» предложение.

Вместе с тем 47% опрошенных считают самым предпочтительным и действенным способом секспросвета беседы родителей с детьми. Еще 37% считают, что в половых вопросах просвещать должны врачи-специалисты.

Научно-популярной литературе доверяют в этом вопросе 36% респондентов, школьным спецкурсам — 30%, тематическим фильмам и передачам — 24%, а еще 24% полагают, что актуален личный опыт. Полностью отрицают необходимость секспросвета молодежи 5% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения Ольга Васильева заявляла, что половое воспитание должно осуществляться в семье.

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