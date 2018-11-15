До УФАС довели: застройщик из Казани неприятно удивил дольщиков

Казань, , 10:52 — REGNUM Дольщики одного из домов, который строило ООО «Казанские окна», обвинили застройщика в недобросовестной конкуренции и в введении их в заблуждение — общая площадь квартир при сдаче ЖК оказалась больше, чем та, что была заявлена на этапе строительства, а это «существенно повлияло на стоимость». О необходимости доплаты покупатели узнали «на этапе приемки квартиры». УФАС по республике рассмотрел жалобы дольщиков и вынес компании предупреждение с требованием «прекратить действия, которые содержат признаки нарушения пунктов 2, 4 статьи 14.2 Закона о защите конкуренции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Казанские окна» создано 10 июля 2007 года, уставный капитал — 500 тыс. рублей. Единственный участник общества — Диана Мифтахова. Она числится соучредителем ещё шести юрлиц, в их числе — ООО «Доходный дом», ООО «Серебряное озеро», ООО «Праймс Сити». Гендиректор компании «Казанские окна» — Владимир Михайлов (совладелец компаний «Булгари Грин» и ООО «Промышленный парк «Коламбия»).

Разрешение на строительство застройщику жилого комплекса на улице Тэцевская в Казани было выдано после предоставления проектной декларации 13 сентября 2017 года. В проекте было указано, что общая площадь объекта на 790 квартир составит 37 117,04 кв. м, но уже в разрешении на ввод в эксплуатацию от 24 августа 2018 года фигурирует общая фактическая площадь 37 724,2 кв. м, что на 607,16 кв. м больше проекта.

В УФАС по РТ поступили жалобы от дольщиков, в которых они сообщали, что после ввода дома в эксплуатацию застройщик неофициально пригласил их «через социальные сети» и «только на этапе приемки квартиры застройщик сообщил об увеличении квадратных метров в виде дополнительного соглашения к ДДУ, которое уточняет площадь ранее купленных квартир и предполагает перерасчет стоимости». При этом «в большинстве квартир дольщиков площадь также увеличилась до 7−8 кв. метров».

Покупатели жилья усмотрели в действиях компании «акт недобросовестной конкуренции, поскольку выбор квартиры между многочисленными застройщиками осуществлялся именно по критерию цены квартиры».

"С 22.08.2016 года и по настоящее время застройщик ни разу не направлял никакие письменные извещения, уведомления о том, что имеются изменения размера квартиры и необходимости произвести оплату, об этом становится известно на момент прихода дольщика осмотреть свою приобретенную квартиру. Также отметим, что застройщик до настоящего момента также не представлял проектную документацию», — отмечалось в материалах антимонопольного ведомства и уточнлось, что «ООО «Казанские Окна» не представило подтверждения изменения проекта здания, что также свидетельствует об отсутствии дополнительных непредвиденных затрат на его строительство».

Компании было вынесено предупреждение и указание выполнить его «путём прекращения введения в заблуждение неопределенного круга лиц в отношении площадей квартир, их стоимости, а также условий приобретения». Если этого не будет сделано, то будет принято решение о возбуждении дела по признакам нарушения части 2, 4 статьи 14.2 Закона «О защите конкуренции».