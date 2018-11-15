КемГУ и Казахский национально-культурный центр договорились сотрудничать

Кемерово, , 10:51 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали Кемеровский государственный университет и Казахский национально-культурный центр во время визита представителей Казахстана в Кемерово. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба российского вуза.

Делегация казахстанского центра во главе с руководителем Координационного совета казахских общественных организаций Жанатом Бекмагомбетовым посетила КемГУ по поручению консульства Казахстана в Омске.

В рамках визита состоялась встреча с руководством КемГУ, экскурсия по университету, встреча со студентами. Представитель Казахстана открыл выставку книг Казахстана, шахматный турнир среди студентов.

«У нас подписан ряд меморандумов о сотрудничестве как в России, так и в Казахстане: мы изучаем лучшие практики вузов, организуем совместные проекты», — сообщил Бекмагомбетов.

По его словам, задачей центра является оказание содействия в социализации казахских студентов, обучающихся в Кемеровском госуниверситете. Глава делегации также проявил интерес к совместному проведению общественно-значимых мероприятий, которые бы объединяли представителей разных национальностей. В частности, по его словам, достижению этой цели могут содействовать турниры по шахматам, поскольку они способствуют духовному возрождению человека.

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