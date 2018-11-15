При строительстве здания музея в воронежском «Орлёнке» выявили нарушения

Воронеж, , 10:49 — REGNUM Нарушения при ведении строительства Центра современного искусства в парке «Орлёнок» в Воронеже действительно имели место — это подтвердили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области. 14 ноября был опубликован ответ управления представителю Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александру Никитину.

В частности, в соответствии с документом, подтверждается факт того, что подрядчик начал выполнение работ без проведения археологического обследования территории, несмотря на то, что о необходимости такого обследования организация была предупреждена. Прокуратура, которая провела проверку, также подтвердила, что заказчиком были организованы, а подрядчиком начаты земляные, строительно-монтажные работы без сохранения объекта культурного наследия (археологического слоя). Также в письме сообщается, что границы котлована выходят за границы земельного участка, на котором планируется строительство.

Сейчас материалы проведенной проверки рассматриваются прокуратурой для принятия решения о привлечении к ответственности виновных — при наличии оснований.

О нарушениях при строительстве центра современного искусства в парке «Орлёнок» в центре Воронежа стало известно 15 октября — тревогу забили представители ВООПИиК, после того, как на месте возведения строители приступили к заливке фундамента. Центр современного искусства — по проекту это будет трехэтажное здание с панорамных остеклением — планируется построить в рамках реконструкции парка.

Отметим, что территория парка «Орлёнок» относится к выявленному объекту культурного наследия «Культурный слой Воронежа». В XIX веке здесь располагался плац Михайловского кадетского корпуса. Поскольку возраст материальных остатков на этой территории превышает 100 лет, перед проведением строительных работ здесь необходимо провести археологическое исследование.