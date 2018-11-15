Четверг, 15 Ноября 2018 года
11:20:18 МСК

При строительстве здания музея в воронежском «Орлёнке» выявили нарушения

Общество

Специалисты подтвердили: строительство начали без необходимых археологических исследований

Воронеж, 15 ноября 2018, 10:49 — REGNUM  Нарушения при ведении строительства Центра современного искусства в парке «Орлёнок» в Воронеже действительно имели место — это подтвердили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области. 14 ноября был опубликован ответ управления представителю Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александру Никитину.

В частности, в соответствии с документом, подтверждается факт того, что подрядчик начал выполнение работ без проведения археологического обследования территории, несмотря на то, что о необходимости такого обследования организация была предупреждена. Прокуратура, которая провела проверку, также подтвердила, что заказчиком были организованы, а подрядчиком начаты земляные, строительно-монтажные работы без сохранения объекта культурного наследия (археологического слоя). Также в письме сообщается, что границы котлована выходят за границы земельного участка, на котором планируется строительство.

Сейчас материалы проведенной проверки рассматриваются прокуратурой для принятия решения о привлечении к ответственности виновных — при наличии оснований.

О нарушениях при строительстве центра современного искусства в парке «Орлёнок» в центре Воронежа стало известно 15 октября — тревогу забили представители ВООПИиК, после того, как на месте возведения строители приступили к заливке фундамента. Центр современного искусства — по проекту это будет трехэтажное здание с панорамных остеклением — планируется построить в рамках реконструкции парка.

Отметим, что территория парка «Орлёнок» относится к выявленному объекту культурного наследия «Культурный слой Воронежа». В XIX веке здесь располагался плац Михайловского кадетского корпуса. Поскольку возраст материальных остатков на этой территории превышает 100 лет, перед проведением строительных работ здесь необходимо провести археологическое исследование.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита культурного наследия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить