В Ярославской области предлагают защитить права жителей на дневную тишину

Ярославль, , 10:48 — REGNUM Автор законопроекта депутат Андрей Щенников предлагает ввести запрет на шум с 13 до 14 часов дня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он отмечает, что на региональном уровне установлена административная ответственность за «совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время в местах их жительства».

При этом к ночному времени относится время с 22 до 6 часов местного времени, а с 1 июня по 31 августа — с 23 до 6 часов.

Вместе с тем в законодательстве Ярославской области отсутствуют нормы, защищающие права проживающих в многоквартирном доме лиц от нарушителей тишины и покой в дневное время.

Поэтому предлагается на законодательном уровне установить запрет на шум с 13 до 14 часов дня и ввести административную ответственность для нарушителей. Для граждан штраф составит от двухсот до одной тысячи рублей, для должностных лиц — в размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, для злостных нарушителей предусмотрено усиление ответственности.

Наказание не распространяются на период проведения официальных физкультурных, спортивных и культурных мероприятий, религиозных обрядов и церемоний.

Как поясняется, такие ограничения есть в Московской, Новосибирской, Нижегородской, Амурской областях, Хабаровском крае.