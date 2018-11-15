Отсутствие тепла на Украине говорит о развале системы управления — эксперт

Киев, , 10:42 — REGNUM Управленческая вертикаль Украины пребывает если ещё не развалена, то пребывает в глубоком кризисе, заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский 14 ноября во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

«Если кратко резюмировать все те события и заявления украинских чиновников, то можно сделать вывод о кризисе управления на Украине, мягко говоря, если не говорить вообще о развале управленческой вертикали», — считает Землянский.

Эксперт назвал происходящее коллективной безответственностью и заявил, что ни один из участников процесса не взял на себя ответственность за происходящее.

По мнению Землянского, за отопление отвечает прежде всего правительство Украины:

«В сфере компетенции и ответственности кабинета министров — обеспечение бесперебойного и безаварийного теплоснабжения через НАК «Нафтогаз Украины», который является 100% государственной компанией».

Украинское правительство должно было, прежде всего, собраться на экстренное заседание, а также отменить постановление №867, позволяющее отключать тепловые предприятия от газообеспечения:

«Письмом НКРЭКУ (Комиссии по госрегулированию в сфере энергетики — ИА REGNUM ) НАК «Нафтогаз Украины» получил право на отключение газа предприятий коммунальной энергетики в отопительный сезон. НКРЭКУ воспользовалась правовой коллизией между законами о рынке газа и законом о жилищно-коммунальных услугах. Законом о жилищно-коммунальных услугах запрещено отключение в отопительный период, в законе о рынке газа говорится, что газ может быть отключен. Это, с попустительства кабмина, создало ту ситуацию, которая возникла в ряде украинских городов», — рассказал эксперт.

Землянский отметил, что правительство премьера Гройсмана также должно было поручить компетентным органам разобраться в происхождении долгов, из-за которых во многих городах страны не начался отопительный сезон.

«Напрямую нарушены конституционные права украинских граждан, в первую очередь — право на жизнь. Теплоснабжение является одним из факторов жизнеобеспечения украинцев. Это не колбаса, о чем любят говорить в НАК, это услуга, без которой люди не выживут», — подытожил Валентин Землянский.

Напомним, по словам эксперта Дмитрия Марунича, коммунальный коллапс на Украине готовился три года при полном бездействии властей и равнодушии «Нафтогаза». Он также назвал бардаком текущее состояние дел в коммунальной сфере Украины.

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