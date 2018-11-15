На Урале предложили способ борьбы с бедностью

Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Для снижения остроты проблемы бедности эту проблему нужно главным образом решать в Москве и других крупных городах России. Такой вывод следует из слов, которые 15 ноября на конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге произнёс директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель УрФУ выступил после депрессивного по сути и бодрого по форме изложения доклада профессора МГУ Натальи Зубаревич, в котором она заявила: «Мы не сможем выполнить указ президента по уменьшению уровня бедности вдвое».

Толмачев предложил выделять деньги на борьбу с бедностью в Москве и других крупных городах, так как там больше всего людей и, соответственно, больше и бедных людей в абсолютном количестве. А в малых городах таких людей меньше, хотя и процентный уровень бедных там больше. Поэтому меры по борьбе с бедностью в ключевых агломерациях могут улучшить ситуацию, уверен эксперт УрФУ.

«Уровень бедности — его основная часть сосредоточена в крупных городах-агломерациях. Имеется в виду, что уровень-то невысок — 7% в Москве, но повлияв в Москве на этот показатель, можно «выправить» ситуацию в целом по стране. «Где-нибудь в условной Тавде» уровень останется очень высоким — просто там мало населения. Разве это такая нерешаемая задача?» — вопросил Толмачёв.

Зубаревич же прокомментировала реплику Толмачева одной, но предельно яркой фразой. «В России нет нерешаемых статистических задач» — сорвала аплодисменты профессор МГУ.

Напомним, в Екатеринбурге открылась экономическая конференция «Российские регионы в фокусе перемен». На открывающем докладе профессор МГУ Наталья Зубаревич заявила, что России предстоит долгая демографическая яма до середины 2020-х.