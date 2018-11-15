В Японии суд отклонил требование жителей остановить реактор АЭС

Киото, Япония, , 10:15 — REGNUM Верховный суд города Такамацу в Японии отклонил требование жителей прекратить эксплуатацию третьего реактора АЭС «Иката», сообщает 14 ноября Kyodo.

Отмечается, что работа реактора была возобновлена в конце октября после приостановки на профилактику. Местные жители подали иск с требованием остановить его эксплуатацию из-за риска извержения вулкана Асо на соседнем острове Кюсю.

Однако суд решил, что реактор не представляет угрозы и отвечает всем стандартам безопасности, которые были приняты после аварии на АЭС в городе Фукусима в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав АЭС «Иката» входит три энергоблока. После аварии 2011 на АЭС «Фукусима — 1» два реактора были остановлены, сейчас на АЭС работает один реактор, мощность которого составляет 890 МВт.

Третий реактор «Икаты» стал восьмым функционирующим ядерным реактором в Японии. До аварии на АЭС «Фукусима — 1» электроэнергия в Японии вырабатывалась на 54 ядерных реакторах.

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