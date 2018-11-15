О внешнем виде в школах: «Дресс-код нужен и для учеников, и для педагогов»

Пермь, , 10:11 — REGNUM Если в общеобразовательных учреждениях вводится дресс-код для учащихся, то он должен вводиться и в отношении учителей. Такое мнение выразила на персональной странице в соцсети уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова после того, как приняла участие в круглом столе «Школьный дресс-код: за и против».

Детский омбудсмен отметила, что в законодательстве есть только три требования: соответствие формы СанПиН, соблюдение делового стиля, наличие второй обуви.

«Я — за школьную форму, но не за полный диктат всего внешнего вида. И конечно, нужно проводить информационную работу с родителями. Понимание, что такое деловой стиль в одежде, может несколько отличаться у директора и родителей. А дети часто зависят от мнения и финансового обеспечения со стороны родителей. И уж если мы вводим дресс-код для учащихся, то и для учителей тоже должен быть дресс-код», — считает Денисова.

Напомним, в начале учебного года в Перми разразился скандал вокруг внешнего вида ученицы элитной гимназии, которая оказалась дочерью депутата гордумы. Руководство школы из-за претензий к школьной форме и причёске выдало десятикласснице документ, согласно которому подросток отстраняется от аудиторных занятий до устранения замечаний. Дело дошло до суда, который назначил гимназии и директору учреждения штрафы в 50 и 30 тыс. рублей соответственно.

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В октябре в Чайковском директор школы отправил семиклассника, пришедшего на занятия в джинсах, переодеваться.

Тема внешнего вида детей в школах в связи с этими фактами получила активное обсуждение. Ряд родителей признавали, что правила должны быть, но в некоторых образовательных учреждениях есть явные перегибы в этом вопросе. Другие родители считают, что внешний вид никоим образом не влияет на качество получаемых знаний: и из школьников, отвергающих дресс-код, могут вырасти выдающиеся учёные.

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