В Московском зоопарке поселись гокко и птицы-собаки

Москва, , 10:08 — REGNUM Коллекция Московского зоопарка пополнилась редкими экземплярами птиц. В павильоне «Дом птиц» поселились новые обитатели: два хохлатых гокко и две птицы-трубача, еще их называют птицами-собаками. В последний раз этих птиц можно было увидеть в зоопарке более 50 лет назад, сообщается на портале мэра Москвы.

Птицы-трубачи обычно очень привязаны к человеку. Из называют птицами-собаками из-за характера и повадок, они повинуются командам и могут, как собаки, защищать территорию. Вес птиц-трубачей достигает 12,5 кг, а длина туловища — 150−180 см.

Хохлатые гокко похожи на курицу или индейку. Вес птицы составляет около 5 кг. На этих птиц часто охотятся из-за их нежного мяса. Гокко отличаются ярким оперением и способностью лазить по деревьям.

Эти редкие птицы водятся в тропических лесах Южной Америки. Оба вида занесены в международную Красную книгу. В зоопарке очень надеются, что в будущем у обеих пар появятся птенцы.

Читайте также: Шесть папуанских пингвинов обживаются в Московском зоопарке

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в зоопарке Москвы впервые появились трубкозуб и папуанские пингвины. В 2018 году появились два амурских тигра, птица-секретарь и дальневосточный лесной кот. Всего Московский зоопарк насчитывает более 1 тыс. видов и 8 тыс. особей.

Подробнее: В Московском зоопарке появился на свет детеныш альпака