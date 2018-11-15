Боец Нурмагомедов приехал в Африку из-за мечты детства

Абуджа, , 10:07 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, для чего приехал в Африку. Спортсмен с детства мечтал помогать нуждающимся, говорится в его сообщении в Instagram.

«Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтобы он дал мне возможность помочь нуждающимся в Африке», — пояснил Нурмагомедов.

Спортсмен добавил, что уже наметил проекты, которые будет воплощать в жизнь. В Нигерию он вернется через четыре месяца.

https://www.instagram.com/p/BqK5HqIg5uM/

Как сообщало ИА REGNUM, об участии Нурмагомедова в благотворительных проектах в Африке стало известно 12 ноября. Канадский спортивный журналист Ариэль Хельвани рассказал, что дагестанский спортсмен помогает строить новые медицинские центры и ремонтировать колодцы в Нигерии.

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