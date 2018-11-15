В Хакасии подготовят волонтёров эстафеты огня Универсиады-2019

Абакан, , 10:07 — REGNUM Обучение волонтёров, которые примут участие в организации эстафеты огня Универсиады-2019 от Хакасского государственного университета, продлится в течение месяца, сообщает 15 ноября пресс-служба вуза.

Первая встреча с добровольцами состоится завтра. На первом занятии студенты узнают о функциях, которые им предстоит выполнять и заполнят анкеты. Поддержать самый жаркий этап решили 50 студентов Хакасии.

«Волонтёры станут помощниками для организаторов эстафеты. Они будут рядом на старте, а также по пути всего следования факелоносцев до Первомайской площади», — сообщила руководитель штаба Зимней универсиады-2019 в Хакасии, начальник управления молодёжной политики ХГУ Светлана Шмидт.

Именно там пройдёт церемония зажжения городской чаши огня и концерт. Напомним, эстафета огня Универсиады-2018 стартовала в сентябре и охватит 30 городов России. Абакан примет мероприятие 21 декабря.

По главным улицам города факел пронесут 16 жителей города, среди которых три студента и столько же выпускников ХГУ. Из Абакана огонь отправится в Норильск, а столица Студенческих игр — Красноярск — встретит его 1 марта 2019 года.

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