«Дети — это не товар»: история приёмной семьи потрясла Зауралье

Курган, , 10:31 — REGNUM В Курганской области широкий резонанс приобрела шокирующая история истязания приёмных детей 61-летней женщиной. На случившееся отреагировал врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы села Белоярское Щучанского района Курганской области, которую обвиняют в совершении преступлений против приёмных детей. Помимо истязаний, её обвиняют в незаконном лишение человека свободы и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Пенсионерка являлась приёмным родителем девяти несовершеннолетних, старшему из которых 14 лет. По версии следствия, в период с марта 2017 по февраль 2018 года женщина не обеспечивала детей полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять физически тяжёлую работу. Кроме того, она систематически причиняла побои двоим детям, в том числе ремнём, поленом и прочими предметами. Неоднократно запирала детей в дровянике, расположенном во дворе дома, привязывала за ноги цепью к кровати. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Один из свидетелей, соседка обвиняемой, которая обнаружила детей запертыми в сарае, сообщила «Области 45», что о проблемах в приёмной семье знало практически всё село Белоярское, в том числе глава сельсовета и фельдшер. Именно сельчане написали коллективное письмо в соцзащиту с просьбой обратить внимание на бедственное положение приёмных детей. Чадолюбие 61-летней пенсионерки они объясняют государственными выплатами в размере 11 тыс. рублей за ребёнка: девять детей — выходит 100 тыс. рублей в месяц. Для экономически депрессивной Курганской области, да ещё и в сельской местности — это заоблачная сумма.

«Дети беспризорно не бегали, она за ними следила. Другой вопрос, что они стали по домам лазить, продукты воровать, многих этот вопрос стал затрагивать», — заявил прессе бывший глава Белоярского сельсовета Василий Доронин.

Обвиняемая приёмная мать, как выяснилось, в селе в большом авторитете — дважды баллотировалась на пост главы населённого пункта. По её уверению, дети не могли быть голодными, ведь она торгует продуктами питания в собственном ларьке. Она показала журналистам сезонную одежду, спальные места. Дом у неё зажиточный, с современным ремонтом. А уголовные дела против неё обвиняемая называет происками сельчан, которые завидуют её финансовому благополучию и задолжали ей за отпущенный товар. Тем временем, как сообщает прокуратура, дело строилось в основе своей на показаниях детей.

Замглавы Щучанского района по социальной политике Светлана Ваганова утверждает, что приёмные дети обвиняемой посещали школу и детский сад. Приёмная мать вовремя привозила их на диспансеризацию.

«Вы посмотрите, какая замечательная мама, куда она только ни вывозит этих ребят. Постоянно о ней в местной газете писали. И в Великий Устюг ездили, и на горячие источники ездили, и в аквапарки выезжали. Это же нам и мальчишки рассказывали на заседании комиссии по делам несовершеннолетних», — защищает обвиняемую Светлана Ваганова.

Не вдаваясь в детали, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 14 ноября 2018 года поручил специалистам регионального управления социальной защиты населения рассмотреть вопрос по более тщательной проработке принятия органами опеки и попечительства решений о передаче детей-сирот в замещающие семьи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Я просил бы отдельно посмотреть качество психологических тестов, которые проходят приемные мамы. Если кандидат в приемные родители прошел психолога, а потом стал бить ребенка, у меня вопросы в том числе и к психологу», — обратился Вадим Шумков к и.о. начальника Главного управления социальной защиты населения Вере Деминой.

На сегодня в Курганской области проживают 4763 ребенка-сироты, из них 4300 — в замещающих семьях. Насколько качественно контролируется процесс воспитания в таких семьях, однозначно сказать сложно: как выяснилось, не все сотрудники органов опеки и попечительства региона имеют специальное образование. В ходе проверок 2018 года выявились неприглядные факты: не всегда органы опеки вовремя проводили проверки проживания детей в замещающих семьях, и порой несвоевременно определялся статус ребенка-сироты. Об этом доложила главе региона и.о. начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области Вера Демина.

«Дети — это не товар. Мы передали четыре с лишним тысячи ребятишек в приемные семьи. Давайте посмотрим на систему, которая привела к негативным случаям», — предложил Вадим Шумков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье судят женщину, убившую ложкой трёхлетнего ребёнка