В Москве могут ввести штраф за привлечение подростков к курению вейпов

Москва, , 10:03 — REGNUM Штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака, могут ввести в Москве. Соответствующий законопроект внесен комиссией Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья в столичный парламент.

«Проектом закона предполагается внести изменения в КоАП города Москвы», — говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгордумы.

Согласно законопроекту, за привлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака, предлагается ввести штраф для обычных жителей страны в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

В документе отмечается, что родителей несовершеннолетних за те же нарушения предлагается штрафовать в размере от 4 тыс. до 5 тысяч рублей.

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