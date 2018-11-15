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В Москве могут ввести штраф за привлечение подростков к курению вейпов

Общество

«Проектом закона предполагается внести изменения в КоАП города Москвы»

В Москве могут ввести штраф за привлечение подростков к курению вейпов
Вейп

Москва, 15 ноября 2018, 10:03 — REGNUM  Штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака, могут ввести в Москве. Соответствующий законопроект внесен комиссией Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья в столичный парламент.

«Проектом закона предполагается внести изменения в КоАП города Москвы», — говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгордумы.

Согласно законопроекту, за привлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака, предлагается ввести штраф для обычных жителей страны в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

В документе отмечается, что родителей несовершеннолетних за те же нарушения предлагается штрафовать в размере от 4 тыс. до 5 тысяч рублей.

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