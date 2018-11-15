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Казанский и Гродненский медуниверситеты договорились о сотрудничестве

Общество

Представители университетов обсудили перспективы развития сотрудничества в образовательной и научной сферах, организации стажировок

Казанский и Гродненский медуниверситеты договорились о сотрудничестве
Jon Southcoasting
Договорились

Казань, 15 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  Соглашение о сотрудничестве между Казанским государственным медицинским университетом и Гродненским государственным медицинским университетом (Белоруссия) подписали ректоры образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба российского вуза.

Встреча ректора Казанского ГМУ Алексея Созинова с ректором Гродненского ГМУ Виктором Снежицким и начальником управления кадровой политики и учреждений образования министерства здравоохранения Белоруссии Ольгой Маршалко прошла 14 ноября.

Со стороны Казанского медуниверситета во встрече приняли участие проректор по образовательной деятельности Лайсан Мухарямова и проректор по региональному развитию здравоохранения Алексей Шулаев.

Отмечается, что в ходе встречи с представителями Созинов выступил с презентацией о КГМУ, рассказал о его истории, актуальных направлениях деятельности и последних достижениях. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в образовательной и научной сферах, организации стажировок.

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