Канадский подводный шпионский зонд не ушел от взора неравнодушного китайца

Вэньчжоу, Китай, , 09:55 — REGNUM Хранители правопорядка Китая наградили жителя одной из деревень за обнаружение канадского подводного зонда у берегов провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 15 ноября газета Global Times.

Зонд был произведен канадской компанией. Он может погружаться на глубину до 600 метров и оборудован камерой высокого разрешения, сообщает издание. Местный деревенский житель по фамилии Ян обнаружил зонд на пляже Бэйгуаньдао города Вэньчжоу в сентябре 2018 года. Он немедленно передал агрегат властям.

Подобного рода оборудование не только может собирать данные об окружающей среде, но также проводить разведку и сбор данных в интересах других государств. Власти также призвали всех неравнодушных граждан, обнаруживших подобного рода приспособления, немедленно сообщать им об этом.

По мнению главного консультанта Ассоциации вооруженного контроля и разоружения Китая Сюй Гунъюя, данный зонд с большой долей вероятности занимался мониторингом и сбором сведений о деятельности китайских подводных лодок в регионе. Бдительный гражданин был награжден за его труды в борьбе с шпионажем против Китая.

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