В Оренбуржье экс-глава сельсовета незаконно себя премировал

село Тоцкое, Оренбургская область, , 09:31 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области суд взыскал с экс-главы сельсовета сумму незаконно полученных премий. Бывший чиновник должен перечислить в бюджет муниципального образования 340 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, будучи главой сельского совета в 2016—2017 году экс-чиновник выписывал себе ежемесячные премиальные. При этом распоряжения не согласовывались с местным депутатским корпусом.

Решение суда о взыскания незаконно полученных бюджетных денег не вступило в законную силу. Когда это произойдёт прокуратура намерена добиваться уголовного преследования бывшего главы муниципального образования по статье УК РФ «Присвоение».

Стоит отметить, что бывший чиновник уже является фигурантом уголовного дела. Четыре материала объединены в одно производство. Экс-главе вменяют превышение должностных полномочий, нецелевое расходование и присвоение бюджетных финансов.