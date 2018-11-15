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Количество жалоб на коллекторов в Казахстане сократились в 10 раз

Общество

Нацбанк планирует усилить надзор за непрозрачной деятельностью страховщиков

Астана, 15 ноября 2018, 09:26 — REGNUM  Закон Казахстана «О коллекторской деятельности», принятый в 2017 году, сыграл положительную роль и снял напряжение в сфере взыскания задолженностей, заявил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев в ходе конгресса финансистов республики, сообщает 15 ноября издание InformBuro.

По словам главы финансового регулятора, количество жалоб на деятельность коллекторов уменьшилось в десять раз. Акишев добавил, что Нацбанк также планирует усилить надзор за непрозрачной деятельностью страховщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Алма-Ате стартовал VIII конгресс финансистов Казахстана. В ходе мероприятия Данияр Акишев заявил, что необходимо более активно стимулировать использование национальных валют в международных расчетах.

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Экономика Казахстана
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