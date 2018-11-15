Владивосток признан городом с худшими дорогами

Москва, , 09:21 — REGNUM Лучшие в России дороги построены в Тюмени, Набережных Челнах и Москве, худшие — во Владивостоке, Рязани и Саратове. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом SuperJob среди автомобилистов.

Респондентам предлагали указать, какое в их городе состояние дорог: отличное, хорошее, удовлетворительное или неудовлетворительное. Самый высокий результат показала Тюмень — рейтинг городских дорог там составил 4,25 балла.

Дороги в Набережных Челнах оценили на 3,75 балла, в Москве — на 3,57 балла. Санкт-Петербург занял 13-е место с показателем 3,08 балла, сообщают РИА Новости.

Следующие после Москвы семь мест заняли Кемерово (3,50), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти (3,22) и Пенза (3,13). Худшие показатели у Саратова (2,54), Рязани (2,52) и Владивостока (2,45).

Опрос проводился с 25 октября по 12 ноября среди жителей 37 российских городов. Все респонденты старше 18 лет и имеют водительские права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был назван российский город с самыми добрыми жителями — Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Краснодар, Севастополь, Казань и Петрозаводск.

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