В Дагестане отреставрируют старейшую мечеть в России

Махачкала, , 09:19 — REGNUM В 2019 году в Дагестане начнётся реставрация старейшей мечети в России — дербентской Джума-мечети. Работы планируется завершить в 2020 году. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития города рассказал руководитель управления Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Денис Проценко, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

На обновление исторического объекта будет выделено 323 млн рублей. Кроме того, по словам Проценко, в 2019 году планируется выделить 35 млн рублей на археологические раскопки в цитадели «Нарын-Кала», в районе крестово-купольного сооружения.

Напомним, Джума-мечеть города Дербента была построена в 734 году. Она является самой древней мечетью не только в России, но и во всём СНГ. Последний раз она реставрировалась в 2015 году, в рамках подготовки к празднованию 2000-летия Дербента. Мечеть является объектом культурного наследия народов РФ и объектом культурного наследия ЮНЕСКО

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