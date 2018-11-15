За зеленью севастопольского парка Победы два года никто не ухаживал

Севастополь, , 09:15 — REGNUM За зелёными насаждениями парка Победы, площадь которого составляет 50 га, никто не ухаживает с момента начала реконструкции — 2016 года. Об этом журналистам 14 ноября рассказал депутат местного Заксобрания Иван Кусов.

«На момент реконструкция парка зелёные насаждения никому не были переданы. Подрядчик работ не принял их на баланс, поэтому за ними никто не ухаживает. И эту проблему пока так никто и не решил», — отметил депутат.

По его мнению, эту ответственность должен на себя взять новый подрядчик реконструкции парка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября власти города объявили о разрыве договора с подрядчиком «Глассок-Крым», которого обвинили в срыве сроков выполнения работ, пообещав фирме уголовную ответственность. До неё реконструкцию стоимостью более одного миллиарда рублей выполняло ООО «Рабочий 1», с которым также разорвали контракт из-за срыва сроков выполнения работ.

От нового подрядчика, договор с которым планируется заключить до конца 2018 года, местные чиновники намерены добиться окончания реконструкции к 75-летию освобождения города в Великой Отечественной войне — 9 мая.

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