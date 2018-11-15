В Орске ждут спецборт с останками 32 пассажиров, погибших в авиакатастрофе

Орск, Оренбургская область, , 09:15 — REGNUM В Орск Оренбургской области сегодня, 15 ноября, прибудет самолёт МЧС. Он доставит останки погибших в авиакатастрофе 11 февраля 2018 года при крушении самолета АН-148, следовавшего рейсом Москва-Орск. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор Вера Баширова, прибытие ожидается с 13:00 до 14:00 по местному времени ( 11:00—12:00 мск).

Спецборт доставит останки 32 человек, в том числе 10 пассажиров — для дозахоронения. Напомним, ранее родственникам предлагали осуществить похороны погибших в две очереди. Не все пошли на этот шаг, ряд близких этот вариант возмутил. Однако некоторые посчитали, что они могут не дождаться окончательных результатов экспертизы из-за резко пошатнувшегося здоровья, и часть фрагментов погибших уже предали земле.

В аэропорту Орска находится губернатор Оренбургской области Юрий Берг, вице-губернатор по социальной политике Павел Самсонов и министр социального развития Татьяна Самохина.

Массовые похороны запланированы в восточном Оренбуржье на 16 и 17 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолёт «Саратовских авиалиний» АН-148. Лайнер следовал из Москвы в Орск, примерно через семь минут после взлёта экипаж самолёта перестал выходить на связь, а само судно пропало с экранов радаров. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров (в том числе трое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли. Причиной авиакатастрофы назвали обледенение датчиков скорости, обогрев которых находился в выключенном состоянии.

12 февраля в Московской и Оренбургской областях объявили днём траура.

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