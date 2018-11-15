Надежда умирает последней: парк Победы в Севастополе хотят открыть к 9 мая

Севастополь, , 09:02 — REGNUM Власти Севастополя намерены добиться от нового подрядчика окончания реконструкции парка Победы к 9 мая. Об этом журналистам 14 ноября рассказал депутат местного Заксобрания Иван Кусов.

«Создана рабочая группа под началом руководителя «Севстройнадзора», которая проверит, какие работы на самом деле выполнены предыдущим подрядчиком, а какие осталось завершить. Затем начнутся тендерные процедуры для привлечения нового подрядчика для завершения работ в парке. Это уже следующий год. Наверное, к 9 мая, к 75-летию освобождения Севастополя в Великой Отечественной войне, парк будет сдан. Эта дата звучит в правительстве, однако за дату я не могу ручаться», — подчеркнул Кусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября власти города объявили о разрыве договора с подрядчиком реконструкции парка Победы «Глассок-Крым» из-за больших срывов сроков выполнения работ.

«На каждом этапе работ были задержки: и с проектом, и с технической документацией, и с приёмом документов. Если будут выявлены технические недостатки, то дополнительные материалы станут основанием для возбуждения уголовного дела», — отметил губернатор Дмитрий Овсянников.

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