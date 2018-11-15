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Собянин выделил грант Союзу журналистов России

Общество

Средства пойдут на ремонт здания «Домжура»

Собянин выделил грант Союзу журналистов России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 15 ноября 2018, 09:04 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Союз журналистов России со столетним юбилеем и объявил о предоставлении организации гранта в размере 300 тыс. рублей. Об этом он рассказал на торжественном собрании в театре Российской Армии.

Столичные власти решили выделить грант в качестве подарка и благодарности журналистам, пояснил он. Собянин напомнил о роли профессиональных журналистов в жизни Москвы и всей России — в частности, они помогают властям и населению вместе искать пути решения различных проблем.

Деньги выделены в том числе на ремонт здания «Домжура» — Дома журналиста, написал Собянин в Тwitter. Капитальный ремонт здания будет лучшим подарком к юбилею, говорится в сообщении.

Здание на Никитском бульваре в Москве, построенное в конце XVIII века, передано сообществу журналистов в 1920 году. Сначала оно называлось Домом печати, а с 1938 года — Центральным домом журналиста. «Домжур» является одной из старейших информационных площадок столицы.

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