В Тюмени разрабатывают систему биометрической аутентификации в соцсетях

Тюмень, , 09:01 — REGNUM Систему управления учётными данными на основе биометрической аутентификации с мобильных устройств разрабатывают студенты Института математики и компьютерных наук Тюменского государственного университета, сообщает 15 ноября пресс-служба вуза.

Система состоит из трех компонентов: смартфона со сканером отпечатка пальца, сервера, плагина браузера. При входе на сайт, который требует авторизации, пользователь будет получать уведомление от плагина. В случае необходимости пользователь сможет подтвердить вход, приложив палец к смартфону.

«Поскольку в нашем Key-менеджере аутентификация происходит при помощи биометрии, пользователь сможет получить доступ к своим аккаунтам с любого устройства, даже если оно чужое, — сообщила одна из авторов проекта Дарина Купреева. — При этом ваши учетные данные нигде не сохраняются и никак не компрометируются. А все что вам нужно сделать для авторизации — это приложить палец».

В пресс-службе вуза добавили, что разрабатываемая система позволит «защитить пользователей от взломов аккаунтов».

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