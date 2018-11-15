Обвиняемого в коррупции экс-мэра Бишкека передумали лишать паспорта

Бишкек, , 08:50 — REGNUM Иск, который был подан Государственной регистрационной службой Киргизии с просьбой о лишении паспортов экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, отозван заявителем. Об этом сообщил адвокат обвиняемого в коррупции бывшего градоначальника Сергей Слесарев.

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«По существу суд прекратил производство по данному иску. Значит, ГРС не требует признать недействительным паспорта Кубанычбека Кулматова», — приводит издание «Азаттыку» слова юриста.

По мнению правозащитника, одной из причин отказа от исковых требований могло стать отсутствие документов, которые бы подтверждали озвученную в исковом заявлении просьбу.

Напомним, иск в суд о признании недействительными ранее выданных паспортов на имя экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова Государственная регистрационная служба подала в сентябре. По данным ГРС, в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Кулматова установлено, что в 1995 году он, являясь гражданином РФ, необоснованно был документирован паспортами гражданина Киргизии. Ведомство отмечает, что речь не идет о лишении гражданства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года бывший мэр столицы Киргизии Кубанычбек Кулматов попал под уголовное преследование. Ему было предъявлено обвинение по статье «Коррупция». По версии следственных органов, в 2014 году он незаконно использовал $2 млн грантовых средств, полученных Киргизией в рамках проекта по модернизации столичной ТЭЦ.

Изначально в качестве меры пресечения для бывшего чиновника была избрана подписка о невыезде, но впоследствии Первомайский районный суд вынес вердикт об аресте бывшего градоначальника до 28 июня. Затем срок содержания под стражей продлили до 28 августа, а позднее — до 28 сентября. Имущество Кулматова также находится под арестом.

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