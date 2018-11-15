В Перми «чёрный риелтор» осуждён на 19 лет

Пермь, , 08:49 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении одного из организаторов преступной группы, которая действовала в 2000 годах и занималась квартирным мошенничеством. Мужчина признан виновным по статье УК РФ «Убийство», сообщили корреспонденту ИА REGNUM Мотовилихинском районном суде города.

По данным суда, «чёрные риелторы» подыскивали квартиры, в которых проживают одинокие и ведущие асоциальный образ жизни граждане. Злоумышленники жильцов переселяли в барак, квартиры продавали, а деньги забирали себе.

В 2001 году фигурант уголовного дела заказал убийство одного из жильцов. Мужчину похитили и привезли в подвал бара в Мотовилихинском районе Перми. Там жертву убили, а труп забетонировала на месте преступления.

По инкриминируемой статье обвиняемый приговорён к 13,5 года, а по совокупности преступлений, совершённых ранее, — к 19 годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.