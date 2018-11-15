Суд отложил проведение психиатрической экспертизы жены Кержакова

Санкт-Петербург, , 08:41 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение ходатайства о проведении супруге российского футболиста Александра Кержакова Милане судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщили 15 ноября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В судебной инстанции уведомили, что комплексная судебно-психиатрическая экспертиза Миланы Кержаковой отложена до получения судом всех запрошенных медицинских документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков попросил пересмотреть определение суда по его бракоразводному процессу, в соответствии с которым живущий с ним полуторагодовалый ребенок должен быть передан для проживания матери.

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