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Почти треть водителей Украины не поменяли летнюю резину на зимнюю

Общество

Большинство жителей Украины не пристёгиваются за рулём

Киев, 15 ноября 2018, 08:17 — REGNUM  За минувшие сутки на Украине произошло более 1 тыс. дорожно-транспортных происшествий, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 14 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«За сутки более 1000 ДТП по всей стране, из них только в Киеве — 498. 30% водителей не поменяли летнюю резину на зимнюю. Только 46% были пристёгнуты, а в общем ремнями безопасности пользуется не более 23% граждан, согласно последним соцопросам», — рассказал министр.

Национальная полиция Украины совместно с государственным агентством автомобильных дорог сформировала штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах.

«Большинство ДТП возникли в связи с безответственностью водителей, которые не подготовили свои транспортные средства к зимнему периоду», — заявил заместитель главы нацполиции Александр Фацевич.

Напомним, вчера, 14 ноября, на Украине пошёл первый снег. В Киеве случился транспортный коллапс, несмотря на усиленную работу коммунальных служб, а в Ровенской области в аварии погиб многократный чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь.

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Дорожно-транспортные происшествия
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