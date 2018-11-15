Названа сумма, которую США потратили на войны с 2001 года

Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Почти 6 триллионов долларов потратили за минувшие 20 лет США на ведение боевых действий. Об этом говорится в докладе профессора Неты Крауфорд из Брауновского университета, обнародованном на сайте учебного заведения.

В документе отмечается, что за последние десятилетия (с 2001 года) вооруженные силы (ВС) США участвовали в войнах на территории разных государств, в том числе в Афганистане, Сирии и Ираке.

Крауфорд считает, что в результате боевых действий, на которые Вашингтон потратил 5,9 триллионов долларов, погибли почти 500 тыс. человек. Кроме того, сменить место жительства из-за локальных конфликтов были вынуждены около 10 млн человек.

Отмечается, что в сумму расходов США на ведение боевых действий автор исследования также включил средства, потраченные на уход за ветеранами, предотвращение терактов, а также затраты по линии Госдепа.

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