На Москве-реке открылась зимняя навигация

Москва, , 07:54 — REGNUM С 15 ноября на Москве-реке начинается зимняя пассажирская навигация. По реке будут курсировать 10 всесезонных судов ледокольного класса с укрепленным корпусом. Зимой теплоходы перевозят пассажиров по двум наиболее популярным маршрутам в центре столицы, сообщается на портале мэра Москвы.

Теплоходы ледового класса с усиленным корпусом способны колоть битый лед толщиной до 20 сантиметров. Во время сильных морозов лед на Москве-реке сначала расчищают ледоколы. Около 140 летних теплоходов, которые перевозили туристов в летнюю навигацию, отправяились на стоянку.

В Комитете туризма Москвы пояснили, что зимние речные маршруты очень популярны у иностранных туристов. На теплоходах для них работают аудиогиды на пяти языках: английском, французском, немецком, итальянском и китайском.

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Как сообщало ИА REGNUM, зимняя навигация на Москве-реке в 2017 году началась 7 ноября. С ноября 2017 по апрель 2018 года перевезено более 200 тысяч пассажиров. Летняя навигация в 2018 году началась 24 апреля.

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