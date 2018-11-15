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В Перми к Новому году обустроят рекордное число катков и ледовых городков

Общество

Столицу региона начнут оформлять в новогодним праздникам с 1 декабря

Пермь, 15 ноября 2018, 07:50 — REGNUM  В Пермском крае новогодний марафон стартует в начале зимы. К 1 декабря уже установят и зажгут елки во всех муниципальных образованиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Ожидается, что 2018/2019 год по числу праздничных мероприятий в честь Нового года затмит прошлый год. Запланировано 2,3 тысячи мероприятий, что на 113 превышает прошлогоднее количество. По предварительным данным, в них примут участие 1,7 млн человек.

В 2018 году запланировано рекордное обустройство катков и ледовых городков. К 30 декабря откроют 189 катков и 34 ледовых комплекса. Такого количества в Пермском крае еще ни разу не организовывалось.

В Перми с 14 декабря стартует «Ледовый сезон». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, все муниципальные катки будут работать бесплатно. На территории края также большинство катков будут бесплатными, а на коммерческих площадках предусмотрят временные бесплатные слоты.

Напомним, в Перми на эспланаде установят главную ёлку, а также обустроят главный ледовый городок. В 2018 году его оформят в восточном стиле. Ярким событием станет открытый кубок по снежной ледовой скульптуре в Перми, который проходит раз в два года. С 13 по 19 января в Пермь приедут 22 скульптора из Китая, Малайзии, Сингапура и разных городов России, которым предстоит работа по созданию 11 ледовых скульптур. Общая тема, которая объединит всех участников, — «Японские мотивы».

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми пройдут особенные новогодние ярмарки в 2018 году

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