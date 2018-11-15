Команда ИРНИТУ одержала победу на всероссийской олимпиаде по экологии и БЖД

Иркутск, , 07:50 — REGNUM Сборная Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) победила в командном зачете и стала лучшей на практическом этапе Всероссийской олимпиады «Экология и безопасность жизнедеятельности-2018», сообщает 15 ноября пресс-служба вуза.

Мероприятие организовал коллектив кафедры промышленной экологии и БЖД при поддержке Минобрнауки РФ и Иркутского областного центра медицины катастроф. Теоретические знания и практическое мастерство на соревнованиях пять студенческих команд из университетов Иркутска, Читы, Новокузнецка и Новосибирска.

«Текущий год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности. Это придает олимпиаде еще больше актуальности. Состязаясь, вы сможете получить уникальный опыт в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Полученные навыки пригодятся в будущем при выполнении трудовых обязанностей», — пояснил актуальность соревнований проректор по научной работе и инновационной деятельности ИРНИТУ Евгений Семенов.

В командном зачете по теории победу одержала сборная ИРНИТУ. Вторым стал Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), на третьем месте Иркутский госуниверситет (ИГУ). Лучшими в практическом этапе были признаны ИРНИТУ, НГТУ и ИГУ. Перспективными в конкурсе проектов жюри посчитало работы участников из Забайкальского государственного университета, КемГУ, НГТУ и ИГУ.

Читайте также: В Иркутске подвели итоги игры «Боевая молодежь ИРНИТУ»