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В Алма-Ате стартовал конгресс финансистов Казахстана

Общество

15 ноября исполняется 25 лет с введения национальной валюты

Алма-Ата, Казахстан, 15 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев обратился с приветственным словом к участникам VIII конгресса финансистов Казахстана, сообщает 15 ноября агентство Informburo.

Глава финансового регулятора отметил, что 15 ноября исполняется 25 лет с введения национальной валюты, которая позволила сформировать национальную финансовую систему Казахстана и проводить собственную кредитно-денежную политику.

Напомним, 15 и 16 ноября в Алма-Ате пройдет VIII конгресс финансистов Казахстана, в котором принимают участие 300 банкиров и участников финансового рынка из 20 стран мира. Участники мероприятия обсудят вызовы, стоящие перед центральными банками, а также глобальные перспективы использования наличных денег.

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Экономика Казахстана
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