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Жителя ФРГ подозревают в отравлении коллег ртутью на протяжении многих лет

Общество

Ртуть и другие высокотоксичные вещества оказывались в обедах рабочих завода по производству арматуры

Билефельд, Германия, 15 ноября 2018, 07:37 — REGNUM  15 ноября в немецком городе Билефельд (Северный Рейн — Вестфалия) начинается судебный процесс по делу 57-летнего мужчины, подозреваемого в отравлении коллег по работе тяжелыми металлами, передает канал N-TV.

Клаус О. обвиняется в покушении на убийство нескольких лиц. На протяжении 38 лет он работал на заводе по производству арматуры в городке Шлос-Хольте. За это время в достаточно молодом возрасте скончался 21 сотрудник предприятия, в основном от сердечных приступов и онкологических заболеваний.

Следствие установило причастность Клауса О. как минимум к двум отравлениям при помощи ртути и других высокотоксичных веществ: одна из жертв уже несколько лет находится в коме, у другой отказали почки. Пострадавший жив только благодаря диализу — искусственной очистке крови. Также следователям известно, что подозреваемый экспериментировал с токсичными веществами в своем гараже.

Мотив отравления до сих пор не ясен. Как пишет издание Bild, коллеги Клауса О. говорят о нем как о закрытом и неприветливом человеке. Некоторые полагают, что таким образом он реагировал на неудовлетворенность жизненными обстоятельствами. Один из детей предполагаемого отравителя был инвалидом, и это могло отразиться на его психике.

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Нераскрытые убийства
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