Якутия: выплаты за загрязнение окружающей среды должны идти не её охрану

Якутск, , 07:41 — REGNUM Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев призвал следить за потоками средств, выплачиваемых предприятиями республики за причиняемый окружающей среде ущерб. Об этом он заявил журналистам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Глава минэкологии республики подчеркнул, что плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) должна использоваться по назначению — на экологические мероприятия. Суммы серьёзные деньги необходимо передавать в муниципальные программы по охране окружающей среды, уверен Сахамин Афанасьев. А пока эти деньги просто «растворяются» в бюджетах.

К НВОС относятся выбросы загрязняющих веществ в воздух, сбросы в подземные и поверхностные воды, загрязнение недр и почв, размещение отходов. За 9 месяцев 2018 года поступления за вред экологии Якутии составили 144 млн рублей.

«Суммы серьёзные. И эти средства, поступающие в местные бюджеты, должны направляться в их муниципальные программы по охране окружающей среды», — подчеркнул министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

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Получаемые от природопользователей средства за негативное воздействие на окружающую среду должны тратиться на восстановление экосистемы или строительство водоочистных, природоохранный сооружений, подчеркнул Сахамин Афанасьев.

«Природопользование всегда платное», — также подчеркнул министр, пояснив, что в плановое поступления от НВОС не входит уплата ущерба окружающей среде в результате ЧП на предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, от АЛРОСА требуют возместить порядка 27 млрд рублей за загрязнение трёх рек Якутии — Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. ЧП произошло 19 августа. Тогда дамбы дражных котлованов обрабатываемого АЛРОСА Иреляхского месторождения были размыты, и грязная вода полилась в республиканские водоёмы.