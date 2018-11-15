Опубликованы цены из столовой Госдумы РФ

Москва, , 07:25 — REGNUM Обед в столовой Госдумы обошелся депутату от Самарской области Александру Хинштейну («Единая Россия») в 253 рубля. Об этом парламентарий написал в своем микроблоге в Twitter, опубликовав также снимок меню из столовой.

Хинштейн пояснил, что взял на обед закуску из фасоли, курицу с капустой и напиток из шиповника. Столовая в Госдуме никогда не отличалась дешевизной, по меньшей мере последние 10−15 лет, рассказал депутат «Пятому каналу».

Прламентарий пояснил, что публикацией меню хотел развенчать миф о том, что в столовой можно поесть «за копейки», заплатив за обед 20 рублей. Для столовых не самые низкие цены, но и не «безумно дорого», отметил он.

Судя по меню, плов с индейкой обходится парламентариям в 171 рубль, борщ — в 88 рублей, блюдо из куриной грудки — в 211 рублей, а за компот придется заплатить 28 рублей.

https://twitter.com/Khinshtein/status/1062663741840461824

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