Перевозчиков Алма-Аты наказали за некачественное обслуживание маршрутов

Алма-Ата, Казахстан, , 07:24 — REGNUM Власти Алма-Аты наказали компании общественного транспорта за систематическое нарушение договора на обслуживание маршрутов, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Аты.

В администрации сообщили, что в настоящее время пересматриваются все объемы субсидирования перевозчиков. Планируется, что с некоторыми компаниями договоры будут расторгнуты.

Из-за нарушений договоров заместителю руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города объявлен выговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября государственный автопарк Алма-Аты запустил 200 новых автобусов ЛиАЗ и ПаЗ, которые оборудованы кондиционерами и камерами видеонаблюдения.

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