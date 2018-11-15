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Перевозчиков Алма-Аты наказали за некачественное обслуживание маршрутов

Общество

Пересматриваются все объемы субсидирования перевозчиков

Алма-Ата, Казахстан, 15 ноября 2018, 07:24 — REGNUM  Власти Алма-Аты наказали компании общественного транспорта за систематическое нарушение договора на обслуживание маршрутов, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Аты.

В администрации сообщили, что в настоящее время пересматриваются все объемы субсидирования перевозчиков. Планируется, что с некоторыми компаниями договоры будут расторгнуты.

Из-за нарушений договоров заместителю руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города объявлен выговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября государственный автопарк Алма-Аты запустил 200 новых автобусов ЛиАЗ и ПаЗ, которые оборудованы кондиционерами и камерами видеонаблюдения.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Алма-Аты купили 200 новых автобусов

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Автотранспортные перевозки
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