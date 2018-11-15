В ТЦ Оренбурга могут закрыть крупный детский парк «Банаузия»

Оренбург, , 07:18 — REGNUM В Оренбурге дети могут лишиться популярного активити-парка в ТЦ «Восход». Суд вынес решение о запрете деятельности игровой зоны «Города профессий», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургской области. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар, который унёс жизни десятков людей, в том числе детей. По стране последовали проверки торговых комплексов. В частности, особое внимание обращалось на местоположение в ТЦ детских игровых зон. Согласно одному из пунктов свода правил при эксплуатации торгово-развлекательных комплексов и иных зданий и сооружений с массовым пребыванием людей детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода.

Детский активити-парк «Банаузия» в Оренбурге расположен на последних (третьем-четвёртом) этажах торгового центра «Восход», а игровая зона находится дальше 20 метров от эвакуационных выходов.

«Добиваясь обеспечения безопасного пребывания детей на развлекательной площадке, прокурор района внес представление ее владельцу и потребовал перенести игровую зону в иное помещение. После отказа предпринимателя исполнять указанные требования прокуратура направила иск в суд», — отметила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Суд обязал ответчика прекратить деятельность «Города профессий» на третьем и четвёртом этажах торгового центра.

Стоит отметить, что в апреле 2018 года корреспондент ИА REGNUM побывал в «Банаузии» и задал вопрос сотрудникам о возможности закрытия «Города профессий». Тогда в детском парке заверили, что у них всё в порядке, эвакуационные выходы есть, а персонал знает, как действовать в экстренных ситуациях.

Добавим, что детский парк в ТЦ «Восход» пользуется популярностью. Дети с удовольствием осваивают в игровой форме профессии, получают новые знания и навыки, которые пригодятся в жизни.