На юго-западе Китая задержаны контрабандисты с 40 кг наркотиков

Куньмин, Китай, , 07:07 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала двоих подозреваемых в контрабанде наркотиков, изъяв у них 40 кг героина и метамфетамина, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

В середине сентября текущего года полиция уезда Чаннин получила наводку, согласно которой наркоторговцы планировали ввезти из Мьянмы в провинцию Сычуань и город центрального подчинения Чунцин наркотики транзитом через провинцию Юньнань.

Уже 10 ноября полиция задержала двоих подозреваемых, перевозящих наркотики на мотоцикле. При них было обнаружено 13 блоков героина и 34 пакета метамфетамина общим весом 40 кг. Подозреваемые по фамилии Жань и Тан были задержаны для дальнейшего расследования.

Напомним, что китайская провинция Юньнань граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Таиланд и Мьянма. В этом регионе Китая изымается до 80% всех наркотических веществ, изымаемых в Поднебесной.

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