В Перми пройдут особенные новогодние ярмарки в 2018 году

Пермь, , 07:03 — REGNUM В Перми с 14 декабря начнут работать новогодние ярмарки и ёлочные базары. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, формат ярмарок становится всё популярнее среди населения.

В 2018 году формат ярмарок решено расширить. На площадках, где будут проходить ярмарочные мероприятия, предусмотрят места для организаций, осуществляющих деятельность в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На них общественники смогут реализовывать продукцию, произведённую их подопечными. Вырученные средства пойдут на поддержку пермяков с ОВЗ.

Кроме того, региональный Минпром рассмотрит возможность направления части выручки арендаторов, которым площадка на ярмарках предоставляется бесплатно, в благотворительные фонды региона.

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