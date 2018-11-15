Четверг, 15 Ноября 2018 года
08:12:21 МСК

Китайская провинция Хэнань впервые импортировала австралийских альпака

Общество

Среди ввезенных в провинцию альпака 54 особи мужского и 627 особей женского пола. Они будут переправлены в города Синьчжэн на карантин

Чжэнчжоу, Китай, 15 ноября 2018, 06:59 — REGNUM  В общей сложности 681 австралийский альпака прибыли в столицу центральной китайской провинции Хэнань города Чжэнчжоу из австралийского Мельбурна после того, как провинция впервые за все время решила начать импорт этих животных, сообщили в местной таможне, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

Среди ввезенных в провинцию альпака 54 особи мужского и 627 особей женского пола. Они будут переправлены в города Синьчжэн на карантин. Те альпака, что пройдут проверку здоровья, будут направлены на ферму в провинции Шаньси на севере Поднебесной для разведения.

Альпака являются одними из основных домашних животных в Южной Америке. Из-за того, что животные размножаются крайне медленно, обычно вводится ограничение на экспорт этих животных.

Провинция Хэаннь с января 2016 года импортировала 68 тыс. животных, включая жирафов, зебр, львов, тигров, леопардов и слонов.

Напомним, что альпака — это домашнее парнокопытное животное, которое разводят в высокогорном поясе Южной Америки в Андах. Большая часть из обитающих там трех миллионов альпака живут в Перу. Из шерсти альпака делают теплые и мягкие одеяла, пледы, а также предметы для быта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Животноводство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить