Китайская провинция Хэнань впервые импортировала австралийских альпака

Чжэнчжоу, Китай, , 06:59 — REGNUM В общей сложности 681 австралийский альпака прибыли в столицу центральной китайской провинции Хэнань города Чжэнчжоу из австралийского Мельбурна после того, как провинция впервые за все время решила начать импорт этих животных, сообщили в местной таможне, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

Среди ввезенных в провинцию альпака 54 особи мужского и 627 особей женского пола. Они будут переправлены в города Синьчжэн на карантин. Те альпака, что пройдут проверку здоровья, будут направлены на ферму в провинции Шаньси на севере Поднебесной для разведения.

Альпака являются одними из основных домашних животных в Южной Америке. Из-за того, что животные размножаются крайне медленно, обычно вводится ограничение на экспорт этих животных.

Провинция Хэаннь с января 2016 года импортировала 68 тыс. животных, включая жирафов, зебр, львов, тигров, леопардов и слонов.

Напомним, что альпака — это домашнее парнокопытное животное, которое разводят в высокогорном поясе Южной Америки в Андах. Большая часть из обитающих там трех миллионов альпака живут в Перу. Из шерсти альпака делают теплые и мягкие одеяла, пледы, а также предметы для быта.