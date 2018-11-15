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В Пекине за 2018 год изъяли контрафактной продукции на $14,67 млн

Общество

По данным Пекинской администрации промышленности и торговли, 237 случаев связаны с подделкой торговых марок таких крупных международных компаний и брендов, как Mercedes-Benz, BMW и Royal Dutch Shell

Пекин, 15 ноября 2018, 06:45 — REGNUM  В Пекине за 2018 год прошла облава по 2334 случаям нарушений прав на товарные знаки и производителей поддельных сырьевых товаров с конфискацией продукции на более, чем 102 млн юаней (около $14,67 млн) сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

По данным Пекинской администрации промышленности и торговли, 237 случаев связаны с подделкой торговых марок таких крупных международных компаний и брендов, как Mercedes-Benz, BMW и Royal Dutch Shell. Против всех них было инициировано расследование, а виновные понесли наказание.

По одной из пекинских компаний был нанесен удар штрафом в размере 55,87 млн юаней в связи с незаконным использованием торговой марки японского производителя обуви Onitsuka Tiger. Случай стал крупнейшим в Пекине за последние 20 лет.

Отметим, что в последние годы власти Поднебесной особое внимание уделяют защите интеллектуальной собственности иностранных именитых брендов с целью создания более привлекательного инвестиционного климата. Так, в районе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй введен особой режим контроля за защитой авторских прав и интеллектуальной собственности, особенно в сфере торговых марок.

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