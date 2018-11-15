США по линии Интерпола выдали Китаю беглого преступника

Пекин, , 06:16 — REGNUM Беглец, подозреваемый в присвоении общественной собственности более 28 млн юаней (около $4,03 млн) был экстрадирован из США в Китай, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Чжэн Цюаньгуань родился в 1957 году. Он является бывшим генеральным директором компании, занимающейся недвижимостью в провинции Хунань в центральной части Китая. Предположительно, он, пользуясь своим положением незаконно присвоил собственность компании, а затем сбежал в США еще в 2015 году.

Против Чжэна вскоре было начато расследование, а в Интерполе было выдано уведомление с красным углом на его имя, что означает необходимость его экстрадиции в Китай в случае поимки. Поимка злоумышленника стала примером эффективного сотрудничества между США и Китаем в борьбе с преступностью, отмечает издание.

Напомним, что в июле 2018 года другой руководитель одной из компаний по имени Сюй Чафань, обвиняемый в присвоении $485 млн, что стало крупнейшим с момента основания КНР в 1949 году, был возвращен в Китай спустя 17 лет укрывания в США.

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