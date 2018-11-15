Главный истопник Приморья в долгах — есть угроза срыва отопительного сезона

Владивосток, , 06:08 — REGNUM Крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Приморье КГУП «Примтеплоэнерго» создаёт угрозу срыва отопительного сезона — накопившиеся многомиллионные долги за электроэнергию не дают предприятию возможности осуществлять деятельность. Руководство энергетической компании настроено на крайние меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информационной политики ПАО «ДЭК».

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"На сегодняшний день недоплата по сформированным ранее долгам «Примтеплоэнерго» перед «ДЭК» достигла 165,5 млн рублей. При такой динамике расчётов прогнозная задолженность на конец 2018 года может вырасти до 230 млн рублей. Поэтому в сложившейся ситуации с платежами ПАО «ДЭК» вынуждено пойти на крайние, но законные меры. Сегодня, 15 ноября энергокомпания направит в адрес «Примтеплоэнерго» уведомление о введении ограничений на административно-хозяйственные и вспомогательные объекты предприятия по всей территории Приморского края. Если теплоснабжающая организация не примет меры по стабилизации расчётов в ближайшее время, то ограничения начнутся уже 27 ноября, а в декабре они могут быть усилены и затронут уже объекты теплоснабжения», — пояснили энергетики.

По словам руководства «ДЭК», «Примтеплоэнерго» не соблюдает представленный график погашения задолженности, накопленной ещё в прошлом отопительном сезоне. Кроме того, не в полном объеме оплачивается и текущее потребление.

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«Примтеплоэнерго» предложило ПАО «ДЭК» скорректировать действующий график платежей в сторону уменьшения обязательств на сумму 190 млн рублей, предлагая погасить её в рассрочку до мая 2019 года.

Энергокомпания на такие условия не соглашается.

«Мы не раз инициировали встречи с руководством, пытаясь найти оптимальные для обеих сторон пути решения проблемы неплатежей за потреблённую электроэнергию. Понимая социальную значимость, принимали графики погашения задолженности, исходя из финансового положения потребителя. Однако «Примтеплоэнерго» регулярно нарушало согласованный порядок выплаты долгов», — добавили в энергоснабжающей организации.

ПАО «ДЭК» не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг. Неплатежи таких крупных потребителей ставят под угрозу стабильность расчетов с производителями и транспортировщиками электроэнергии, а также надежность функционирования систем жизнеобеспечения в период несения энергосистемой Приморья максимальных нагрузок, что в свою очередь, создаёт угрозу срыва прохождения отопительного сезона.

Ситуация неоднозначна тем, что и «Примтеплоэнерго» имеет в своём активе большую дебиторскую задолженность. Как сообщили в пресс-службе «Примтеплоэнерго» корреспонденту ИА REGNUM, на сегодняшний день общая дебиторская задолженность перед предприятием составляет 3 млрд рублей. Население Приморского края должно «Примтеплоэнерго» 2,5 млрд рублей.

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«Огромная дебиторская задолженность мешает в плановом режиме осуществлять деятельность предприятия, закупать топливо, производить ремонты оборудования, а также платить зарплаты работникам», — пояснили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с долгами в ресурсоснабжающих предприятиях повторяется ежегодно. Замкнутый круг, когда одни должны другим, в итоге ставит под угрозу отопительный сезон в Приморье.