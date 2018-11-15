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В Берлине задержали поляка при попытке проникнуть в посольство РФ

Общество

Поступивший сигнал об угрозе из-за «подозрительного предмета» в его автомобилей не подтвердился

Берлин, 15 ноября 2018, 05:33 — REGNUM  Психически нездоровый гражданин Польши пытался проникнуть на территорию посольства России в Германии, передает 15 ноября радиостанция «Эхо Москвы».

Уточняется, что поляк просил убежища у российского посольства, но был задержан полицией. Ранее поступивший сигнал об угрозе из-за «подозрительного предмета» в его автомобилей не подтвердился в ходе проверки.

Напомним, ранее сообщалось об угрозе взрыва у здания российского посольства в Берлине — после обнаружения подозрительного предмета. Полиция оцепила часть бульвара Унтер-ден-Линден и станцию «Бранденбургские ворота» городской электрички.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии вскрыт заговор об устранении «неугодных» политиков

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