В Берлине задержали поляка при попытке проникнуть в посольство РФ

Берлин, , 05:33 — REGNUM Психически нездоровый гражданин Польши пытался проникнуть на территорию посольства России в Германии, передает 15 ноября радиостанция «Эхо Москвы».

Уточняется, что поляк просил убежища у российского посольства, но был задержан полицией. Ранее поступивший сигнал об угрозе из-за «подозрительного предмета» в его автомобилей не подтвердился в ходе проверки.

Напомним, ранее сообщалось об угрозе взрыва у здания российского посольства в Берлине — после обнаружения подозрительного предмета. Полиция оцепила часть бульвара Унтер-ден-Линден и станцию «Бранденбургские ворота» городской электрички.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии вскрыт заговор об устранении «неугодных» политиков