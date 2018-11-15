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Шахназаров: Памятники деятелям должны быть художественным произведением

Общество

...а не ужасными, как памятник Калашикову в центре Москвы

Москва, 15 ноября 2018, 05:12 — REGNUM  Установка памятников не всегда несет пользу, и даже не столько в связи с неоднозначностью личности, которой он установлен, но и в связи с художественной ценностью монумента, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"С современными памятниками, к сожалению, что-то происходит. Они художественно ужасные… Вот Калашникову поставили памятник в центре Москвы. Ну Калашников — безусловно выдающийся конструктор, но памятник — ужасный на мой взгляд совершенно… Памятник, действительно должен быть художественным произведением… это образ России, образ истории», — заявил Шахназаров.

По его словам, если памятнике не несет никакой художественной ценности, это может только нанести вред и привести к противоположному от запланированного результату. Кроме того, по ему мнению, не каждому человеку нужно ставить памятник, и, во многом этот вопрос дискуссионный. Возможно, по мнению режиссера, не стоит ставить памятники людям, с дня смерти которых не прошло ста лет.

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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